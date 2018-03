Direktur CIA Gantikan Tillerson jadi Menlu AS

Washington: Usai dipecat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, posisi Rex Tillerson sebagai Menteri Luar Negeri dipastikan akan diisi oleh Mike Pompeo, Direktur CIA.



Satu tahun menjabat sebagai direktur dinas intelijen Amerika, Pompeo akhirnya segera mempunyai jabatan baru. Kabarnya, pengesahan Pompeo menjadi menlu akan dilakukan April mendatang.

Dilansir dari AFP, Rabu 14 Maret 2018, Pompeo dikenal sebagai anggota Kongres AS yang memasuki periode keempat dari Kansas. Semasa remaja dia mendaftar di Akademi Militer West Point dan lulus pada 1986.



Setelah bergabung dengan Angkatan Darat AS, Pompeo memutuskan keluar dan kuliah di sekolah hukum Harvard. Kemudian di kembali ke Kansas dan mendirikan perusahaan Thayer Aerospace.



Di Thayer Aerospace, Pompeo bertindak sebagai CEO dan memimpin perusahaan yang menyediakan komponen untuk pesawat militer dan komersial. Kemudian pria 53 tahun itu pindah ke Sentry International sebagai pimpinan.



Selama duduk di Kongres, Pompeo masuk ke dalam dua komite yakni, Komite Energi dan Perdagangan serta Komite Intelijen.



Pada 2014, dirinya juga termasuk dalam Komite DPR untuk Isu Benghazi untuk menyelidiki tragedi yang berlangsung di Benghazi, Libya di mana Dubes AS untuk Libya Chris Steven, tewas.



Sementara itu, Gina Haspel akan menggantikan Pompeo menjadi Direktur CIA yang baru, sekaligus wanita pertama yang mengisi jabaran ini.







(WIL)