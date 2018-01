Trump Ancam Hentikan Bantuan untuk Palestina

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) mengancam akan menghentikan bantuan kepada Palestina karena tidak mau berdiskusi untuk perdamaian dengan Israel.



"Bahkan mereka tidak mau bernegosiasi soal perdamaian dengan Israel. Mengapa kita harus memberikan bantuan yang besar untuk mereka (warga Palestina)?" tulis Trump di akun Twitter pribadinya, dikutip dari BBC, Rabu 3 Januari 2018.

Ancaman Trump yang memojokkan Palestina ini adalah yang terbaru pasca-pengumuman AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, 6 Desember 2017 lalu.



Sebelumnya, AS juga mengancam akan berhenti memberikan dana bagi badan-badan PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina. Hal ini telah diungkapkan oleh Duta Besar AS Nikki Haley beberapa waktu lalu.



Di dalam cuitannya tersebut, Trump juga kembali menyinggung bantuan dana AS untuk Pakistan yang dinilainya terlalu besar. Bahkan, Trump menyebut bahwa AS telah salah mendanai negara yang mendukung terorisme.



"Tidak hanya Pakistan yang kami bantu dengan dana yang besar, tapi juga negara lain. Contohnya, kami membantu warga Palestina dengan berjuta-juta dolar tetapi kami tidak dihormati," sebut Trump lagi.



Begitu banyak dampak yang terjadi dari pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Trump ini, salah satunya adalah demo di berbagai negara, dari Palestina, Indonesia, bahkan AS sendiri.



Tak hanya itu, Menteri Transportasi Israel Yisrael Katz tengah berencana membuat kereta di bawah Kota Tua Yerusalem. Nantinya, jika sudah jadi stasiun kereta itu akan diberi nama Donald Trump.



Katz mengatakan, nama tersebut dipilihnya sebagai penghormatan kepada Presiden AS tersebut, karena telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.





(FJR)