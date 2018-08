John McCain Minta Bush dan Obama Pidato di Pemakamannya

Washington: Senator John McCain meminta mantan Presiden George W. Bush dan Barack Obama untuk berpidato di pemakamannya. Pernyataan ini telah dibenarkan oleh keluarga McCain.



"Mantan Presiden Bush dan Obama akan berbicara selama kebaktian di Gereja Katedral. Mantan Wakil Presiden Joe Biden akan berbicara di upacara terpisah," ucap salah seorang anggota keluarga, dikutip dari CBS, Senin 27 Agustus 2018.

Sederet permintaan terakhir saat berjuang melawan kanker sudah diutarakan McCain kepada keluarga, termasuk dirinya tak ingin Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadiri pemakamannya.



Dua pria yang sama-sama dari Partai Republik itu beberapa kali terlibat adu argumen keras. Perseteruan mereka meruncing ketika Trump mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden AS.



Ketegangan juga berlanjut hingga 2016, saat muncul sebuah video yang memperlihatkan Trump berkata tak pantas mengenai wanita. McCain kemudian mengeluarkan pernyataan, bahwa dirinya "akan menggunakan hak suara untuk memilih politikus Republik yang baik dan layak menjadi presiden."



John Sidney McCain III meninggal dunia akibat kanker otak pada 25 Agustus 2018, pukul pukul 16.28 waktu setempat. "Istri dan keluarganya mendampingi ketika John meninggal," tulis pernyataan resmi kantor John McCain.



McCain akan dimakamkan pada 2 September mendatang di Akademi Angkatan Laut AS dekat Annapolis. Sehari sebelum penguburan, jenazahnya akan disemayamkan lewat upacara kenegaraan di Gereja Katedral.



Menjelang upacara nasional, McCain disemayamkan terlebih dahulu di Arizona State Capitol Rotunda pada Rabu mendatang dan upacara peringatan akan berlangsung di Gereja North Phoenix Baptist.





(WIL)