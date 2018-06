Mantan Mata-mata Korut Tiba di New York

New York: Tangan kanan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un tiba ke New York, Amerika Serikat (AS) untuk melakukan pembicaraan dengan pihak AS perihal rencana pertemuan Kim dan Presiden Donald Trump.



Sempat akan dibatalkan, Kim dan Trump rencananya bakal bertemu di Singapura, 12 Juni mendatang. Sejumlah persiapan pun sudah dilakukan.

Kim Yong-chol, yang terbang dari Beijing, akan menjadi pejabat senior Korut yang pertama kali mengunjungi AS setelah 18 tahun. Ia juga merupakan mantan kepala mata-mata Korut.



Dilansir dari AFP, Kamis 31 Mei 2018, ia akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk membicarakan KTT AS-Korut.



"Sejauh ini pembicaraan tentang pertemuan sangat positif dan kami akan terus bergerak maju bersama Korut," kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders.



"Sekali lagi, denuklirisasi harus ada di atas meja dan menjadi fokus pertemuan. Presiden Trump satu-satunya yang membuat tekad itu," ujar dia.



Dikabarkan, Kim membawa surat langsung dari Kim Jong-un untuk Trump. Namun, tidak ada yang bisa memastikan hal tersebut.







(SCI)