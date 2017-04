Trump Undang Duterte ke Gedung Putih

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang Presiden Filipina Rodrigo Duterte ke Gedung Putih via sambungan telepon, dimana keduanya sempat mendiskusikan masalah Korea Utara.



Lewat sebuah pernyataan resmi dari Gedung Putih, disebutkan bahwa Trump dan Duterte melakukan "diskusi bersahabat" yang juga menyinggung masalah keamanan di Asia Tenggara serta perang melawan kejahatan narkotika di Filipina.

Meski tidak menyebutkan detail kapan Duterte akan datang ke Gedung Putih, Trump disebutkan hendak berkunjung ke Filipina pada November mendatang.Beberapa jam sebelum sambungan telepon, seperti dikutip CNN, Duterte mendorong AS untuk menahan diri terhadap Korut. Ia menilai kedua negara tersebut sedang "bermain dengan mainan-mainan berbahaya."Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (Foto: AFP)Ketegangan antara AS dan Korut meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Jumat kemarin, ketegangan semakin meningkat setelah Pyongyang melakukan uji coba terbaru misil balistik.Peluncuran misil dilakukan hanya beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mendesak Dewan Keamanan PBB untuk lebih menekan Korut.Militer AS telah menggerakkan sebuah kapal induk dan kapal selam ke sekitar perairan Semenanjung Korea. AS juga menggelar latihan militer besar-besaran dengan Korea Selatan dan Jepang.Kamis kemarin, Trump mengatakan akan adanya kemungkinan konflik yang "sangat, sangat besar" dengan Korut. Namun ia mengaku lebih memilih jalur diplomatik, walau hal itu disebutnya sangat sulit dilakukan.(WIL)