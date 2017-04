Pilih Warga AS Ketimbang Imigran, Trump Ingin Ubah Program Visa

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada Selasa 18 April, akan menandatangani sebuah perintah eksekutif baru. Instruksinya kali ini mengarahkan badan-badan federal agar merekomendasikan perubahan program visa sementara yang digunakan untuk membawa pekerja asing ke AS untuk mengisi pekerjaan terampil level tinggi.

Dua pejabat senior pemerintahan Trump menjelaskan kepada wartawan di Gedung Putih, Trump juga akan 'membeli barang Amerika dan mempekerjakan warga Amerika'. Tujuannya guna mencari perubahan dalam praktik pengadaan pemerintah demi meningkatkan pembelian produk Amerika dalam kontrak federal.

Trump menandatangani perintahnya ketika berkunjung ke markas Snap-On Inc, produsen perkakas di Kenosha, Wisconsin.

Instruksinya menjadi upaya Trump menerapkan 'Utamakan Amerika' janji kampanyenya buat mereformasi kebijakan imigrasi AS dan mendorong pembelian produk Amerika.

Saat mendekati masa 100 hari kepresidenannya, Trump tidak memiliki pencapaian legislatif penting untuk dipuji. Tetapi dia sudah menggunakan sejumlah perintah eksekutif guna mencari celah mengubah peraturan demi membantu ekonomi AS.

Perintah yang akan ia tandatangani pada Selasa menyerukan "penegakan ketat semua hukum yang mengatur masuknya ke AS tenaga kerja dari luar negeri untuk tujuan menciptakan upah yang lebih besar dan tingkat lapangan kerja yang lebih tinggi bagi pekerja di AS," kata salah seorang pejabat senior, seperti dikutip Irish Independent dari Reuters, Selasa 18 April 2017.

Seruannya meminta Departemen Tenaga Kerja, Kehakiman, Keamanan Dalam Negeri, dan Negara Bagian supaya mengambil bagian guna menindak tegas apa yang secara resmi disebut 'penipuan dan penyalahgunaan' dalam sistem imigrasi AS atas nama perlindungan bagi pekerja Amerika.

Instruksi itu akan meminta keempat departemen federal mengusulkan reformasi demi memastikan visa H-1B diberikan kepada pemohon paling terampil atau bayaran tertinggi.

Visa H-1B ditujukan bagi warga negara asing 'khusus' di bidang pekerjaan yang umumnya memerlukan pendidikan tinggi, yang tercantum dalam Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), namun tidak terbatas pada ilmuwan, insinyur atau programmer komputer. Pemerintah memakai undian buat memberi 65.000 visa setiap tahun dan secara acak mendistribusikan 20.000 lainnya bagi pekerja setingkat sarjana.

Jumlah aplikasi untuk visa H-1B mencapai 199.000 tahun ini dari 236.000 pada 2016, menurut USCIS. Sejumlah perusahaan mengatakan, mereka menggunakan visa untuk merekrut bakat terbaik. Lebih dari 15 persen karyawan Facebook Inc AS pada 2016 menggunakan visa kerja sementara, menurut analisis Reuters dari berkas di Departemen Tenaga Kerja AS.

Tapi mayoritas visa diberikan kepada perusahaan outsourcing, memicu kritik skeptis yang mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut memakai visa buat mengisi pekerjaan teknologi informasi tingkat rendah. Kritikus juga mengatakan, sistem undian dimanfaatkan perusahaan outsourcing yang membanjiri sistem dengan aplikasi massal.

Seorang pejabat senior mengatakan, hasil akhir dari bagaimana sistem yang saat ini berlaku adalah bahwa pekerja asing sering digaji lebih kecil untuk menggantikan peran pekerja Amerika, 'yang melanggar prinsip program.'

Petinggi Senat Partai Republik Mitch McConnell, Senator Demokrat Dick Durbin dari Illinois, Perwakilan Republik Darrell Issa dari California, dan Perwakilan Demokrat Zoe Lofgren dari California tidak mau berkomentar.

Facebook, Microsoft Corp, dan Apple Inc juga bungkam. Perintah itu meminta badan-badan federal melihat pula bagaimana menyingkirkan celah dalam proses pengadaan pemerintah.

Secara khusus, suatu telaah akan meneliti apakah kemudahan dalam perjanjian perdagangan bebas mengarah kepada perdagangan yang tidak adil dengan memungkinkan perusahaan-perusahaan asing untuk melemahkan perusahaan-perusahaan Amerika di pasar pengadaan pemerintah global.

"Kalau ternyata Amerika mengalami kerugian karena kemudahan perjanjian perdagangan bebas, yang berlaku untuk hampir 60 negara, kemudahan ini dapat segera dinegosiasi ulang atau dicabut," kata seorang pejabat AS.

