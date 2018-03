Produk Rumah Tangga RI Pikat Pengunjung di Pameran Chicago

Chicago: Produk rumah tangga indonesia tembus pasar Amerika Serikat (AS) dengan total potensi transaksi sebesar USD1.325.800. Produk-produk Indonesia yang cukup diminati oleh pembeli AS antara lain peralatan makan melamine, serta produk alat–alat rumah tangga dan handicraft rotan sintetis.



Sedangkan untuk pembeli dari negara lain, lebih menyukai alat–alat pembersih serta peralatan rumah tangga dari glassware.

Demikian disampaikan Konjen Rosmalawati Chalid seusai pameran International Home + Housewares 2018 (IHHS 2018) yang berlangsung pada tanggal 10 – 13 Maret 2018 di Mc Cormick Place, Chicago, AS.



"Partisipasi Indonesia dalam Pameran ini sangat penting sebagai salah satu upaya membuka pasar produk ekspor baru dari Indonesia, tidak hanya untuk ke pasar Amerika Serikat, tetapi juga ke negara–negara lainnya, karena Pameran IHHS 2018 ini juga dihadiri oleh buyer dari 127 negara," jelas Rosmalawati, dalam rilis yang diterima Medcom.id.



Lebih lanjut Kepala ITPC Chicago, Billy Anugrah, menambahkan bahwa "berdasarkan analisa pasar yang sudah dilakukan ITPC Chicago, produk alat rumah tangga Indonesia merupakan salah satu produk baru yang potensial dan berdaya saing yang cukup tinggi untuk menembus pasar Amerika Serikat."



Tahun ini adalah keikutsertaan kedua bagi Indonesia dalam Pameran dimaksud. Dalam Pameran ini, Paviliun Indonesia menempati empat booth dengan ukuran lebih dari 400 meter per segi, dengan menggandeng empat perusahaan produsen alat–alat rumah tangga di Indonesia.



Keempat perusahaan itu adalah PT. Indomop, produsen alat–alat kebersihan (cleaning utilities) seperti sapu, dan kain pel modern yang pabriknya berlokasi di Tangerang, Banten; PT. Presindo Central, produsen alat – alat makan berbahan melamine seperti piring, mangkuk dan lainnya dengan merk “Onyx” yang pabriknya berlokasi di Tangerang, Banten; CV. Procyro Adikarya, produsen alat – alat rumah tangga dan handicraft berbahan rotan sintetis, dengan lokasi pabrik di Sragen, dan Pacitan, Jawa Tengah; PT. Umbra Prasia, produsen alat – alat rumah tangga berbahan kaca (glassware) seperti cangkir, mangkuk, dan piring dengan lokasi pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur.



Selama empat hari pameran, Paviliun Indonesia mendapatkan respons positif dan dikunjungi lebih dari 150 potential buyer yang hadir dari berbagai perusahaan. Tidak hanya dari AS, tetapi juga dari berbagai negara, antara lain Jepang, Meksiko, RRT, Brazil, Argentina, Haiti dan lainnya.



Beberapa diantara calon pembeli itu berasal dari perusahaan besar seperti Wal Mart, Baum Dinnerware, Picnic, Libbey Glassware, Otak Home Products dan lainnya.



Beberapa calon pembeli sudah menjadwalkan untuk melakukan factory visit ke Indonesia. Terdapat satu calon pembeli, yaitu Baum Dinnerware yang sudah mengonfirmasi untuk mengunjungi Pabrik CV. Procyro Adikarya pada 5 April 2018 di Sragen, Jawa Tengah. Baum Dinnerware ingin untuk melihat langsung proses produksi rotan sintetis serta melakukan penandatanganan kontrak pembelian.



Salah satu ritel modern terbesar di AS, Wal Mart, juga menaruh minat terhadap produk Indonesia, khususnya produk alat–alat rumah tangga dan handicraft dari rotan sintetis.



Wal Mart telah melakukan penjajakan secara serius dengan CV. Procyro Adikarya untuk memproduksi beberapa unit sampel produk rotan sintetis yang sudah ditentukan spesifikasi dan desainnya oleh Wal Mart, untuk kemudian akan dilanjutkan dengan kontrak pembelian apabila produk dimaksud dapat sesuai dengan spesifikasi dan standar dari Wal Mart.



Kedepannya, KJRI Chicago dengan ITPC Chicago dan mitra lainnya akan terus bekerja sama untuk melakukan upaya upaya strategis guna mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke AS.





(WIL)