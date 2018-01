Berhubungan Intim dengan Murid, Ibu Guru Ditangkap

Bronx: Seorang ibu guru di Bronx, Amerika Serikat, yang menikah dengan seorang wakil sheriff ditangkap polisi setelah mengaku telah berhubungan intim dengan salah satu murid laki-laki.

Dori Myers, 29, diduga juga telah menjalin hubungan asrama dengan anak laki-laki tersebut.

Otoritas Bronx bergerak mengungkap kasus, setelah seseorang menginformasikan hal tersebut kepada pengurus sekolah. Kasus terjadi pada 1 November tahun lalu.

Myers bekerja sebagai guru studi sosial di New School for Leadership and the Arts di Bronx. Sejumlah konten di akun media sosialnya berkisar seputar siswa dan pesta.

Seperti dikutip Daily Star, Minggu 21 Januari 2018, Myers mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya.

Dia telah membayarkan uang jaminan dan akan hadir dalam persidangan mendatang.



Myers juga telah mengundurkan diri atas permintaan sekolahnya.

Pengacara Myers, Andrew Stoll, mengatakan bahwa "tudingan dari satu orang saja bisa berujung pada penangkapan di kota ini. Dia adalah warga teladan yang ingin segera membersihkan namanya."

(WIL)