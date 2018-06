PM Kanada Ucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri

Ottawa: Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri kepada warganya yang merayakan. Ucapan ini diunggah dalam bentuk video ke akun Twitter pribadinya @JustinTrudeau.



Bahkan, Trudeau mengucapkan salam 'Assalamualaikum' di awal videonya tersebut.

"Hari ini Muslim di Kanada dan seluruh dunia merayakan Hari Raya Idulfitri dan mengakhiri Bulan Suci Ramadan setelah sebulan penuh berpuasa dan menahan hawa nafsu," ucap Trudeau, Jumat 15 Juni 2018.



"Selamat Hari Raya Idulfitri 2018," lanjut dia.



Ia menambahkan, sebagai Perdana Menteri, ia ingin melihat semua warga Kanada rukun di Idulfitri tahun ini.



"Mari lanjutkan semangat untuk berbagi dan membangun Kanada lebih baik lagi," tuturnya.



Muslim di Kanada pun terbilang tak sedikit. Jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan jiwa.



Selain itu, 10 dari 25 kota metropolitan di Kanada didiami oleh umat Islam, yaitu Ottawa, Montreal, Vancouver, Halifax, Windsor, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Toronto dan Ontario.





Sending my best wishes to everyone celebrating Eid al-Fitr and the end of Ramadan. Eid Mubarak! https://t.co/nuyCfpzVbv pic.twitter.com/IupwDqg7Ih