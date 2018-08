Seorang Pria Dituntut atas Penghancuran 'Bintang' Trump

Hollywood: Seorang pria dituntut atas penghancuran cap bintang Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Hollywood Walk Of Fame.



Austin Mikel Clay, 24, dituduh menggunakan beliung untuk menghancurkan cap bintang di Hollywood Boulevard pada 25 Juli.

Seperti dikutip dari Sky News, Selasa 7 Agustus 2018, Clay dituntut dengan satu tuduhan vandalisme dan terancam hukuman tiga tahun penjara jika terbukti bersalah.



Cap bintang tersebut adalah satu dari sekitar 2.600 yang dipasang di trotoar Hollywood Boulevard dan Vine Avenue.



Trumo dibuatkan cap itu pada 2007 untuk serangkaian karyanya, termasuk program televisi The Apprentice.



Tetapi Walk of Fame juga merupakan situs protes reguler terhadap kebijakan Trump yang sudah dirusak beberapa kali.



Pria bernama James Otis menghantam cap itu dengan palu hanya beberapa hari sebelum pemilihan presiden AS pada November 2016.



Otis sudah dijatuhi hukuman dan diperintahkan membayar USD4.400 (setara Rp63.549.200) untuk mengganti kerusakan.





(WIL)