Studi: Pneumonia Ancam 11 Juta Balita pada 2030

Maryland; Pneumonia mengancam hampir sebelas juta anak-anak di bawah umur lima tahun pada 2030 mendatang. Angka didapat dari sebuah studi terbaru Universitas Johns Hopkins dan grup relawan Save the Children.



Riset menunjukkan pneumonia biasanya menjangkiti orang lanjut usia di negara maju. Namun di negara berkembang, anak-anak menjadi kelompok rentan dengan ratusan ribu kematian pada setiap tahunnya.

Pada 2016, lebih dari 880 ribu anak-anak -- sebagian besar berusia di bawah dua tahun -- meninggal dunia akibat pneumonia. Angka tersebut dinilai cukup tinggi, meski penyakit infeksi paru-paru ini sebenarnya mudah dicegah.



Dalam riset ini disebutkan bahwa dari hampir 11 juta anak-anak yang terancam pneumonia, 1,7 juta berasal dari Nigeria dan India, 700 ribu di Pakistan, dan 635 ribu di Republik Demokratik Kongo.



Ada kabar baik dari studi terbaru ini. Dirilis pada Hari Pneumonia Global, studi menunjukkan peningkatan jumlah program vaksinasi, dengan ditambah antibiotik murah serta pemberian makanan nutrisi, dapat menyelamatkan total 4,1 juta anak-anak.



Pneumonia adalah infeksi peradangan paru-paru yang diakibatkan virus atau bakteri. Penyakit ini dapat diobati jika terdeteksi dini dan sistem imun tubub pasien tidak bermasalah.



Dalam skala global, studi menunjukkan banyak balita yang rentan terkena pneumonia akibat malnutrisi. Angka kematian balita per tahun akibat penyakit ini disebut lebih tinggi dari malaria, diare dan campak.



"Hampir satu juta anak meninggal dunia per tahun dari penyakit yang sebenarnya sudah kita semua ketahui dan dapat disembuhkan," tutur CEO Save the Children, Kevin Watkins, seperti disitir dari kantor berita AFP, Senin 12 November 2018.



Save the Children, yang menjalankan program kesehatan di sejumlah negara terparah dilanda pneumonia, menyerukan agar harga vaksin penyakit tersebut diturunkan secara "signifikan."



2030 adalah tahun target bagi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, yang salah satunya adalah komitmen "mengakhiri kematian anak-anak yang dapat dicegah."





(WIL)