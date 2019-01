Shutdown, Tamu Gedung Putih Disuguhi Makanan Cepat Saji

Washington: Karena banyak staf di Gedung Putih yang tidak masuk karena shutdown, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memesan ratusan makanan siap saji untuk menjamu Clemson Tigers, salah satu tim ternama American Football.



Shutdown adalah penutupan sebagian institusi pemerintah AS, yang kali ini dipicu perseteruan Trump dengan Partai Demokrat mengenai biaya pembangunan tembok perbatasan. Shutdown ini telah

"Karena shutdown, seperti yang sudah kalian semua ketahui, kami memesan fast food. Saya yang membayar," ucap Trump, saat dirinya bersiap menyambut Clemson Tigers untuk merayakan kemenangan tim tersebut.



"Saya rasa mereka akan lebih menyukai (fast food) ketimbang apapun yang dapat kami berikan di sini," lanjut dia, usai mendarat kembali di Gedung Putih setelah sehari sebelumnya mengunjungi New Orleans.



"Ada pizza, ada 300 hamburger, dan ada banyak, banyak sekali kentang goreng. Semuanya adalah makanan favorit kami. Saya ingin tahu ketika nanti saya kembali ke sini, apakah makanannya masih tersisa," ungkap Trump, seperti dikutip dari laman AFP, Selasa 15 Januari 2019.



Saat ditanya apa makanan cepat saji favoritnya, Trump tersenyum dan berkata: "Saya suka semuanya. Jika itu makanan Amerika, saya suka. Ini semua buatan Amerika," sebut dia.



"Alasan mengapa kami memesan fast food adalah karena shutdown. Kami ingin memastikan semuanya berjalan baik-baik saja, jadi kami memesan ini," tambahnya.



Sekitar 800 ribu pegawai federal AS -- termasuk staf Gedung Putih -- menjalani cuti wajib atau bekerja tanpa dibayar. Hingga Senin 14 Januari, shutdown di AS sudah memasuki hari ke-24.



Dalam sejarah AS, shutdown terlama terjadi di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton pada periode 1995-1996. Kala itu, shutdown berlangsung 21 hari.



(WIL)