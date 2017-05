Empat Calon akan Diwawancara untuk Posisi Direktur FBI

Metrotvnews.com, Washington: Wawancara untuk menggantikan Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) yang telah dipecat, James Comey, akan digelar pada Sabtu 13 Mei 2017.



Direktur interim FBI Andrew McCabe adalah satu dari empat orang yang bertemu Jaksa Agung Jeff Sessions dan wakilnya Rod Rosenstein untuk menjalani wawancara.

Menurut laporan media lokal AS, seperti dilansir BBC, total ada sekitar sebelas orang yang dipertimbangkan untuk menjadi pengganti Comey.Presiden Donald Trump menghadapi kritikan setelah memecat Comey, karena pemecatan terjadi saat FBI sedang menyelidiki dugaan peretasan oleh Rusia semasa pemilihan umum AS tahun lalu.Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer mengatakan kepada awak media bahwa Trump akan mengisi jabatan direktur "setelah dirinya menemukan kandidat yang dirasa sesuai."Kantor berita Fox News mengutip sumber pemerintah bahwa Trumo bergerak "cepat" untuk mencari pengganti Comey. "Kami melakukan ini sesuai prosdur. Kami tidak akan melanggar aturan."Salah satu tokoh lain yang akan diwawancara adalah senator Partai Republik John Cornyn. Ia adalah orang nomor dua sebagai pemimpin senat Republik yang pernah menjadi sebagai Jaksa Agung Texas.Sementara McCabe adalah wakil direktur FBI yang kemudian menjadi pelaksana tugas setelah Comey tiba-tiba dipecat. McCabe menyebut penyelidikan FBI terhadap dugaan peretasan oleh Rusia sebagai "investigasi signifikan."Ia juga sangsi terhadap klaim Gedung Putih, yang menyebut Comey sudah tidak dipercaya lagi oleh para stafnya.Dua kandidat lain yang berpotensi menggantikan Comey adalah Hakim Pengadilan Banding New York Michael Garcia dan pengacara senior Alice Fisher.(WIL)