Trump Mengaku Siap Jadi Mediator Konflik Israel Palestina

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertekad membantu menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Tekad itu disampaikannya saat menjamu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Gedung Putih, Washington, Rabu 3 Mei 2017.



Dalam pertemuan tatap muka kedua petinggi untuk kali pertama ini, Trump menegaskan bahwa berbagai kegagalan penyelesaian konflik di masa lalu bukan berarti masalah Israel Palestina ini mustahil diselesaikan.

"Kita akan menyelesaikan ini. Saya siap jadi mediator, fasilitator atau arbitrator kedua kubu," ungkap Trump, seperti dilansir aawsat.com.Abbas dengan cepat menyebut bahwa pendirian status negara independen Palestina adalah sesuatu yang vital terhadap proses perdamaian dengan Israel. Ia menekankan kembali bahwa ibu kota Palestina harus berdiri di Yerusalem, dengan garis perbatasan yang sudah ditetapkan sebelum 1967.Banyak pihak skeptis, baik di dalam maupun luar negeri, terhadap upaya AS mendamaikan Israel dan Palestina. Hal ini dikarenakan Trump dinilai belum memiliki strategi tetap dan mendetail untuk menghidupkan kembali proses perdamaian kedua kubu."Saya selalu mendengar bahwa perjanjian tersulit untuk dicapai adalah antara Israel dan Palestina," kata Trump kepada Abbas. "Kita lihat saja, kita akan membuktikan bahwa hal itu salah," lanjut dia, tanpa memaparkan detail apa-apa.Palestina berharap Trump dapat membantu membuat perjanjian damai komprehensif di kawasan. "Jika AS dan komunitas internasional serius untuk mengakhiri kekerasan dan terorisme, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengeliminasi pendudukan," ucap juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, merujuk pada permukiman ilegal Israel di tanah Palestina."Pendudukan Israel di wilayah Palestina pada 1967 harus diakhiri dan semua tahanan dibebaskan. Yerusalem Timur adalah ibu kota bagi warga Palestina," tambah dia.Sebelumnya, Wakil Presiden AS Mike Pence menegaskan, Trump "secara personal berkomitmen menyelesaikan konflik Israel dan Palestina" dan menjaga "kemajuan-kemajuan signifikan" yang sudah dibuat selama ini.(WIL)