Penembakan di Sinagog Pittsburgh, 8 Orang Tewas

Pittsburg: Seorang pria bersenjata menewaskan sedikitnya delapan orang dan melukai 12 orang dalam serangan di Sinagog di Pittsburgh's Squirrel Hill, Amerika Serikat. Seorang tersangka ditahan dalam dugaan kejahatan rasial tersebut.



"Seorang pria berkulit putih dan berjanggut tebal sedang dalam tahanan," kata televisi KDKA, mengutip sumber polisi dilansir dari Reuters, Minggu, 28 Oktober 2018.

Pria bersenjata itu masuk ke gedung dan berteriak, "semua orang Yahudi harus mati". Sebanyak tiga petugas terluka, namun masih belum diketahui apakah mereka termasuk di antara 12 orang yang terluka.



Dalam cuitan di Twitter, Gubernur Pennsylvania Tom Wolf yang berada di lokasi syuting menyatakan pihaknya telah menyediakan pertolongan pertama. The University of Pittsburgh Medical Center telah mengobati beberapa pasien di Presbyterian UPMC.



Sebelumnya, seorang komandan polisi mengatakan penembakan brutal tersebut telah menyebabkan jatuhnya banyak korban.



Polisi mengepung Sinagog Tree of Life setelah mendapat adanya laporan penembak di gedung lingkungan Kota Squirrel Hill.



"Jangan keluar dari rumah Anda sekarang, itu tidak aman," kata Komandan Polisi Pittsburgh, Jason Lando, memperingatkan penduduk setempat.





(HUS)