Ivanka Trump akan Hadiri Penutupan Olimpiade Pyeongchang

Washington: Ivanka Trump, putri Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, direncanakan bakal menghadiri penutupan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 di Korea Selatan.



Tak hanya itu, Ivanka juga akan bertemu dengan Presiden Korsel, Moon Jae-in pada akhir pekan ini.

"Ivanka akan santap malam di Blue House bersama Presiden Korsel, Jumat malam. Ia tak memiliki rencana untuk bertemu dengan pejabat Korea Utara," kata seorang pejabat administrasi senior Gedung Putih.



Dilansir dari AFP, Jumat 23 Februari 2018, ditambahkan pula, tujuan Ivanka terbang ke Korsel adalah untuk menyemangati para atlet AS, menegaskan aliansi AS dan Korsel serta merayakan suksesnya Pyeongchang.



Tidak ada satupun rencana untuk membahas soal pengembangan senjata rudal Korut dalam pertemuan Ivanka dan Presiden Moon.



Sebelumnya, Wakil Presiden AS Mike Pence telah menghadiri pembukaan olimpiade pada 9 Februari lalu. Meski duduk hanya beberapa meter dari pejabat tinggi Korut dan adik Kim Jong-un, mereka tak bertegur sapa.



Sementara itu, Presiden Moon membuka kesempatan baru untuk pertama kalinya bertemu dengan pejabat tinggi Korut dan adik Kim Jong-un dan makan malam bersama.







