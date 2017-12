Trump Ancam Setop Bantuan Dana bagi Negara Pendukung Resolusi PBB

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memutus bantuan keuangan terhadap negara-negara yang mendukung rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).



Resolusi PBB ini berisi desakan agar AS segera menarik keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Mereka menerima ratusan juta dolar, bahkan miliaran dolar. Lalu mereka mendukung resolusi PBB dan menentang kita. Biarkan mereka melakukan pemungutan suara menentang kita," kata Trump, dikutip dari Guardian, Kamis 21 Desember 2017.



Majelis Umum PBB beranggotakakan 193 negara akan mengadakan sidang khusus darurat atas permintaan negara-negara Arab dan Muslim, hari ini waktu New York.



Sidang itu akan menggelar pemungutan suara atas rancangan resolusi, yang diveto Amerika Serikat pada Senin di tingkat Dewan Keamanan PBB.



Di Dewan Keamanan, 14 dari 15 anggota DK PBB memberikan suara dukungan terhadap resolusi yang dirancang oleh Mesir.



Rancangan resolusi itu tidak secara khusus menyebut AS ataupun Trump namun menyatakan sangat menyesalkan keputusan baru-baru ini menyangkut status Yerusalem.



Rancangan resolusi PBB ini juga berisi imbauan kepada semua negara anggota PBB untuk tidak menempatkan misi diplomatiknya di Yerusalem.



Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, dalam suratnya kepada puluhan negara anggota PBB, memperingatkan bahwa Trump telah memintanya untuk melaporkan negara-negara yang bersuara menentang AS.



Pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel membangkitkan amarah negara-negara Arab dan negara Muslim di dunia. Trump juga berencana untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.





(FJR)