Trump Minta Kongres Biayai Tembok Perbatasan AS-Meksiko

Washington: Usai pemilu sela berakhir, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berharap agar ia dapat bekerja sama dengan Kongres AS untuk mendanai rencananya membangun tembok perbatasan dengan Meksiko.



"Kami membutuhkan uang untuk membangun tembok. Seluruhnya. Bukan hanya separuh. Demokrat tahu bahwa kami membutuhkan pembatas," kata Trump, dikutip dari AFP, Kamis 8 November 2018.

Ia juga ingin melihat apakah anggota parlemen AS dapat menyediakan cukup uang untuk membangun tembok perbatasan AS-Meksiko, untuk menghalau imigran Meksiko masuk.



Trump juga melihat adanya potensi kerja sama dengan Demokrat --yang memenangkan mayoritas kursi DPR AS-- dalam program DACA. Kendati, ia harus melihat keputusan Mahkamah Agung AS terlebih dahulu.



Program DACA adalah sebuah program perlindungan bagi imigran di mana mereka mendapatkan izin kerja di AS, meski mereka tak bisa mendapatkan kewarganegaraan AS.



Sebelumnya, administrasi Trump sempat meminta pengadilan tinggi AS untuk mengakhiri program DACA tersebut.



Rencana pembangunan tembok perbatasan ini sudah digadang-gadang Trump sejak ia berkampanye untuk pilpres AS 2016. Ia bahkan menginginkan tembok di sepanjang perbatasan Meksiko dapat dipasangi dengan panel surya.



Trump menyebut panel-panel itu dapat menyediakan energi murah dan membantu biaya pembangunan tembok. Trump juga sempat bersikukuh Meksiko akan membiayai pembangunan tembok tersebut, namun Presiden petahana Enrique Pena Nieto menentangnya.





