Trump: Saya Pikir Jadi Presiden itu Mudah, Ternyata Tidak

Donald Trump merefleksikan 100 hari pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih, Kamis 27 April 2017.

"Saya mencintai kehidupan lama saya. Saya bisa melakukan banyak hal," ucap Trump dalam wawancara dengan Reuters."Sekarang pekerjaan ini jauh lebih banyak dari yang saya kerjakan dulu. Saya pikir pekerjaan ini akan lebih mudah," lanjut dia.Seorang pebisnis kaya raya dari New York, Trump masuk ke jajaran pemerintahan untuk kali pertama sejak mengalahkan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton tahun lalu.Lebih dari lima bulan setelah kemenangannya, dan kurang dari dua hari menjelang 100 hari kepresidenannya, pemilihan umum AS rupanya masih ada di benak Trump.Di tengah diskusi mengenai Presiden Xi Jinping, sang presiden berhenti sejenak dan menyerahkan kopi naskah yang disebutnya adalah data terakhir dari peta elektoral 2016.Trump dalam wawancara bersama Reuters."Ini, Anda dapat mengambilnya, ini adalah peta dari angka-angka terakhir," ujar Trump dari balik meja di Gedung Putih, menyerahkan dokumen berisi area-area berwarna merah yang merupakan suara bagi dirinya. "Bagus, kan? Merah itu tentu saja kita."Trump, yang mengaku terbiasa tidak memiliki privasi di kehidupan lamanya, terkejut karena hal tersebut sudah hampir hilang saat ini. Ia mengaku masih membiasakan diri dilindungi Pasukan Pengaman Presiden AS atau Secret Service selama 24 jam."Seperti berada di dalam kepompong kecil, karena adanya perlindungan masif, sehingga saya tidak bisa kemana-mana," ungkap Trump.Saat presiden AS meninggalkan Gedung Putih, biasanya akan dibawa dengan limosin atau SUV. Trump mengaku rindu mengemudi seorang diri."Saya senang mengemudi. Sekarang saya sudah tidak bisa lagi melakukannya," sebut dia.(WIL)