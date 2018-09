Calon Hakim Pilihan Trump kembali Diterpa Isu Pelecehan

Washington: Calon Hakim Agung pilihan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Brett Kavanaugh, diterpa tuduhan pelecehan seksual untuk kali kedua.



Tuduhan datang saat Kavanaugh sedang berjuang membersihkan namanya dari isu percobaan pemerkosaan yang dilayangkan wanita bernama Christine Blasey Ford.

Ford, seorang profesor psikologi di Palo Alto University, mengaku hampir diperkosa Kavanaugh saat mereka berdua masih remaja.



Tudingan terbaru terhadap Kavanaugh datang dari wanita bernama Deborah Ramirez. Ia mengaku Kavanaugh sempat membuka celana di depan dirinya dalam sebuah pesta di Universitas Yale pada 1980-an.



Ketika itu, menurut laporan The New Yorker, Kavanaugh disebut mengarahkan alat kelaminnya ke wajah Ramirez.



Kavanaugh membantah klaim Ramirez, dan menyebutnya sebagai "pencemaran nama baik."



"Orang-orang yang mengenal saya di masa lalu pasti mengetahui kalau (tuduhan) ini tdak pernah terjadi," ucap Kavanaugh, seperti dilansir dari kantor berita AFP, Senin 24 September 2018.



Mengikuti Ford, Ramirez juga meminta Biro Investigasi Federal (FBI) menyelidiki Kavanaugh. Partai Demokrat mendukung upaya Ford dan Ramirez.



Setelah sempat bersitegang mengenai jadwal, Ford bersedia bersaksi di hadapan Komite Yudisial Senat AS pada Kamis mendatang. Nantinya, keterangan Ford akan dibandingkan dengan penjelasan Cavanaugh.



Jadwal pemberian kesaksian Ford dan Cavanaugh dipisah. Ford akan bersaksi terlebih dahulu, lalu diikuti Kavanaugh yang akan merespons kesaksian tersebut.





(WIL)