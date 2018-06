Melania Protes Kebijakan Imigrasi Milik Trump

Washington: Ibu Negara Amerika Serikat (AS) Melania Trump mengomentari kebijakan yang dibuat oleh suaminya, Presiden Donald Trump. Ia menyerukan agar kebijakan imigrasi Meksiko segera diakhiri.



Kebijakan imigrasi "zero tolerance" milik Trump telah memisahkan orangtua dan anak-anaknya yang secara ilegal di mana mereka memasuki AS dari Meksiko.

"Melania yakin kita perlu menjadi negara yang mengikuti aturan hukum, tapi juga menjadi negara yang memerintah dengan hati," kata juru bicara Melania, Stephanie Grisham, dikutip dari BBC, Senin 18 Juni 2018.



Dalam enam pekan terakhir, ada dua ribu anggota keluarga asal Meksiko yang terpisah satu sama lain.



Mereka memang mencoba untuk menyeberangi perbatasan untuk mencari suaka. Namun mereka ditempatkan di dalam tahanan dan menghadapi tuntutan pidana karena memasuki AS secara ilegal.



Akibatnya, mereka terpisah dari anak-anak mereka. Para anak-anak pun hidup terlantar.



"Melania tidak suka melihat anak-anak terpisah dari keluarga mereka dan berharap kedua pihak yaitu Partai Republik dan Demokrat bisa bersatu untuk reformasi imigrasi," ujar dia lagi mengutip Melania.



Beberapa anggota memang telah dipersatukan kembali setelah orangtua mereka dibebaskan, tetapi banyak juga yang masih terpisah selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.



Untuk kasus ini, berulang kali Trump menyalahkan Partai Demokrat. Ia menganggap Demokrat tak bisa bekerja sama dengan Republik untuk mengatasi pembentukan undang-undang baru untuk sebuah perubahan imigrasi.







(FJR)