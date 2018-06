PM Kanada Dituduh Telah Tusuk AS dari Belakang

Washington: Amerika Serikat (AS) menyalahkan Kanada atas kekacauan di akhir Konferensi Tingkat Tinggi Group of Seven (G7), dengan menuduh Perdana Menteri Justin Trudeau telah "menusuk kami dari belakang."



Beberapa menit setelah komunike gabungan G7 dirilis pada Sabtu 9 Juni 2018, Presiden AS Donald Trump menyerang Trudeau via akun Twitter. Ia juga menginstruksikan perwakilan AS untuk menarik dukungan dari komunike tersebut.

Serangan Trump dilancarkan usai Trudeau menilai tarif yang diberlakukan AS atas produk besi dan aluminium terkesan "melecehkan" negara lain. Trudeau juga mengaku akan melakukan langkah balasan terhadap AS pada 1 Juli mendatang.



"Trudeau sepertinya memang telah menusuk kami dari belakang," ujar penasihat ekonomi AS Larry Kudlow dalah acara State of the Union di saluran televisi CNN.



"Dia telah merusak keseluruhan G7," lanjutnya.



Penasihat perdagangan AS Peter Navarro memperkuat kritik tersebut di kantor berita Fox News.



"Ada tempat khusus di neraka bagi setiap pemimpin negara yang melakukan diplomasi buruk dengan Presiden Donald J. Trump dan mencoba menusuk dia dari belakang," tegas Navarro.



Bertolak dari KTT G7 di Quebec, Trump tiba di Singapura pada Minggu malam. Ia dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Senin ini, menjelang pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un satu hari setelahnya.



Pertemuan Trump dengan Kim akan berlangsung di Hotel Capella di Pulau Sentosa.





