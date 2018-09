Indonesia Punya Kesempatan dalam Perang Dagang AS-Tiongkok

New York: Indonesia berharap adanya peningkatan kerja sama ekonomi di bidang perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Harapan ini disampaikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden AS Mike Pence di sela kegiatan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, AS.



"Kita sebenarnya punya kesempatan dalam perang dagang (AS-Tiongkok)," ucapnya, dikutip dari wapresri.go.id, Rabu 26 September 2018.

"Karena Indonesia tidak ada persoalan. Itu kita perbaiki, meningkatkan hubungan-hubungan seperti itu," tambah dia.



Dia menambahkan ingin memperkuat kemitraan dengan Negeri Paman Sam karena tahun depan, hubungan kedua negara memasuki usia ke-70. "Indonesia dan AS sama-sama saling membutuhkan, hubungan bilateral yang saling menguntungkan dapat terus kita kembangkan di segala bidang," imbuhnya.



Tak hanya soal perdagangan, kedua wakil presiden ini juga membahas mengenai berbagai masalah politik dan isu regional, seperti di Korea, Myanmar dan Afghanistan.



JK menuturkan Pence menginginkan Indonesia memainkan peran lebih baik lagi di kancah internasional. Terlebih dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam.



"Indonesia sebagai negara Islam yang besar, sangat penting, dan dia setuju bahwa Indonesia harus punya peran itu," tukasnya.





