Warga California Antre Sumbang Darah untuk Korban Penembakan

California: Warga California, Amerika Serikat (AS), beramai-ramai mendonorkan darah untuk para korban penembakan di sebuah bar. Lebih dari 200 orang menunggu untuk berpartisipasi menyumbangkan darah mereka di mobil donor darah di SMA La Reina.



Antrean tersebut mengular hingga ke parkiran sekolah dan jalan raya. "Anda mendengar hal seperti ini terjadi di seluruh negara, tapi kali ini berbeda ketika dekat dengan rumah," kata seorang warga, Kristine Lazar kepada CNN, Jumat, 9 November 2018.



"Anda pasti ingin membantu apa saja semampunya," imbuh dia.



Sebelumnya, sekolah memang memiliki jadwal kedatangan mobil donor darah. Tapi kali ini, donor darah difokuskan bagi para korban penembakan pada Rabu malam lalu.



Korban tewas mencapai 12 orang. Sementara itu, banyak yang terluka dalam insiden tersebut, namun pihak berwenang belum merilis jumlah orang yang menderita akibat terkena tembakan.



Meski pun harus menunggu lama, warga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendonorkan darah. Mereka membawa kudapan seperti pizza, donat, buah, dan air untuk mengantre. Banyak yang menunggu selama tiga jam untuk donor darah.



Penembakan massal kembali terjadi di AS, tepatnya di California. Insiden ini menewaskan 12 orang termasuk pelaku.



Pelaku penembakan sudah diidentifikasi bernama Ian David Long. Dia merupakan veteran marinir AS. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki motif pelaku.





