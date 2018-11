Trump Sebut Pemilu Sela Tahun Ini Sukses

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut pemilihan umum sela berlangsung dengan sukses dan luar biasa, meskipun Partai Republik kehilangan kontrol di DPR AS.



Pemilu sela tahun ini memperebutkan 435 kursi dewan, 35 tingkat senat dan 36 level gubernur.

"Keberhasilan luar biasa malam ini. Terima kasih untuk semuanya!" tulis Trump di akun Twitter pribadinya, Rabu 7 November 2018.



Pemilu sela sudah diselenggarakan sejak pagi hari. Dari New York hingga California, dan dari Missouri sampai Georgia, terjadi antre panjang di TPS sejak pagi buta. Antrean ini terjadi setelah warga AS melewati masa kampanye 'panas' Partai Demokrat dan Republik.



Hingga saat ini, Demokrat telah memperoleh 172 kursi dewan dan 42 senat. Sementara, Republik mendulang 168 kursi dewan dan 50 senat.



Untuk memenangkan pemilu sela, Demokrat maupun Republik harus mencapai batas minimum 218 untuk mencapai mayoritas. Jika Demokrat menang, diperkirakan Trump akan sulit menjalankan agenda politik dan sejumlah kebijakannya.



Bahkan, Demokrat dapat mengajukan hak angket dan interpelasi terkait kebijakan pemerintahan Trump. Jika ditemukan ada bukti menyimpang, Demokrat bisa mengajukan pemakzulan Trump.







