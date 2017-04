AS dan Turki Ingin Secepatnya Gulingkan Bashar al-Assad

Metrotvnews.com, Washington: Setelah meluncurkan serangan rudal ke Pangkalan Udara Suriah, pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk menggulingkan rezim Presiden Suriah, Bashar al-Assad.



"Langkah itu sedang kami lakukan," kata Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, seperti dikutip CNN, Sabtu 8 April 2017.

Secara terpisah, Turki juga mendukung langkah AS ini. Lewat Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavugoslu, rezim Assad harus segera disingkitkan dari negara konflik tersebut."Sangat penting untuk menggulingkan rezim Assad secepatnya dari Suriah," ucap Cavugoslu.Ia menekankan, zona aman untuk warga sipil di Suriah kini semakin penting. Menurutnya, koalisi sudah diinformasikan soal serangan AS dan dia telah berkomunikasi dengan Menlu Prancis dan Jerman."Jika dia (Assad) tidak mau mundur, jika tidak ada transisi pemerintah, dan jika dia terus melakukan kejahatan kemanusiaan, langkah untuk menggulingkannya perlu dilakukan," tegasnya.Sejumlah laporan mengatakan, rentetan rudal Tomahawk, yang ditembakkan dari dua kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang berlayar di Laut Mediterania, menargetkan pangkalan udara Al Shayrat di pusat kota Homs.Lanud ini basis pesawat Suriah melancarkan serangan senjata kimia, Selasa 4 April, yang menewaskan hingga 100 orang. Rudal-rudal itu diluncurkan antara pukul 20:00-21:00 waktu setempat, dan belum ada rincian soal berapa banyak korban yang mungkin sudah tewas.Di samping itu, AS, dengan pasukan Irak dan Kurdi, sedang mencari celah untuk menggempur kembali ISIS, yang bermarkas di kota Suriah, Raqqa.Sementara, Tillerson mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia tidak diberitahu tentang serangan. Namun, langkah-langkah yang diambil AS telah memastikan pesawat Rusia atau personelnya tidak akan kena.(FJR)