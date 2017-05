Bali: Beats of Paradise Pukau Masyarakat Los Angeles

Metrotvnews.com, Los Angeles: Aratani Theater di wilayah downtown Los Angeles dipadati sekitar 600 penonton yang ingin menyaksikan musisi Indonesia I Nyoman Balawan berkolaborasi dengan gamelan Bali dalam konser bertajuk "Bali: Beats of Paradise," 4 Mei 2017.



Dalam konser yang diselenggarakan KJRI Los Angeles tersebut, kebanyakan penonton yang hadir merupakan masyarakat asing di Los Angeles dan sekitarnya. Bahkan, ada beberapa penonton yang sengaja datang dari Denver.

Pada konser malam itu, musisi yang dikenal dengan nama Balawan berkolaborasi dengan kelompok gamelan Bali asal California Selatan, grup Bhuana Kumala dan Buratwangi, di bawah pimpinan I Nyoman Wenten, profesor tari dan gamelan Bali yang merupakan pengajar di UCLA dan California Institute of the Arts (CalArts).Tarian Bali yang ditampilkan seperti Tari Legong Tombol dan Taman Sari, diiringi tetabuhan gamelan yang juga menampilkan komposisi instrumental Tabuh Hujan Mas.Sentuhan unik hadir melalui kolaborasi gamelan dengan saxophone dalam "Gambang Suling." Tak hanya itu, grup Bali dan penari tap dance asal Amerika menampilkan kolaborasi bertajuk "Tap and ‘Cak." Mantra tarian kecak yang ritmis dipadukan ketukan tap dance yang dinamis tak pelak lagi mengundang tepuk tangan meriah dari para penonton.Tampil sebagai pemuncak acara, Balawan menampilkan kebolehannya bergitar solo dan mengiringi tampilan Ayu Kamaratih - yang tak lain adalah istrinya - menyanyikan Keroncong Kemayoran. Musisi yang dikenal dengan kepiawaiannya memainkan pentatonik nada-nada Bali dengan hampir semua jarinya tersebut juga melakukan jam session dengan beberapa instrumen gamelan.Ditemui sebelum pagelaran, Balawan mengungkapkan antusiasmenya bermain gitar bersama para pemain gamelan yang juga terdiri dari masyarakat setempat yang mencintai budaya Indonesia, khususnya Bali.Meskipun beberapa tahun yang lalu pernah melakukan konser di 10 kota di AS, ini merupakan kali pertama Balawan tampil di kota Los Angeles."Mudah-mudahan konser ini dapat membuka wawasan masyarakat Amerika mengenai Indonesia, dan mendorong mereka untuk berkunjung ke Indonesia," harapnya, dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, 6 Mei 2017.Balawan juga mengungkapkan bahwa ia sudah mendapatkan undangan untuk beberapa event acara AS pada tahun depan, yang akan dimanfaatkan untuk sekaligus menjajaki kemungkinan bekerja sama dengan musisi setempat dan melakukan rekaman."Bali: Beats of Paradise" berangkat dari keinginan Konjen RI Los Angeles Umar Hadi untuk menampilkan grup tari dan gamelan Bali Burat Wangi yang rutin berlatih tiap pekan di gedung KJRI.Grup ini telah berpengalaman tampil di berbagai event, tidak hanya di AS namun juga diundang mengisi beberapa festival internasional. Sedangkan grup Bhuana Kumala merupakan grup seni budaya Bali di CalArts.Kejutan manis malam itu tatkala secara mengejutkan Konjen Umar turut tampil sebagai penari. Konjen yang tak lama lagi akan bertugas sebagai Duta Besar RI untuk Korea Selatan tersebut menampilkan tari klasik Topeng Keras, sekaligus merupakan persembahannya bagi para counterpart selama penugasannya di Los Angeles sejak Oktober 2014.(WIL)