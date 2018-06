AS akan Veto Resolusi PBB untuk Lindungi Palestina

New York: Amerika Serikat (AS) akan veto rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan perlindungan Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Rencana veto itu dilontarkan oleh Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley.



Menurut Haley rancangan resolusi yang diajukan oleh Kuwait atas nama negara-negara Arab, sebagai pendekatan yang hanya mengutamakan satu sisi saja.



"Rancangan ini cacat secara moral dan hanya akan melemahkan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina," ujar Haley, seperti dikutip AFP, Jumat 1 Juni 2018.



Tetapi Dewan Keamanan PBB tetap akan melakukan pemungutan suara mengenai resolusi ini. Rencananya, pemungutan suara itu akan dilakukan pada pukul 3.00 siang waktu New York, AS.



Amerika Serikat sendiri mengedarkan rancangan resolusi tandingannya yang menyalahkan Hamas atas kekerasan yang baru-baru ini terjadi di Gaza."Kami menuntut Hamas dan Jihad Islam menghentikan semua aktivitas kekerasan dan tindakan provokatif, termasuk sepanjang pagar perbatasan," menurut rancangan teks yang didapat oleh AFP.



Tidak jelas apakah akan ada pemungutan suara mengenai resolusi keluaran AS. Tetapi kemungkinan besar rancangan resolusi itu bisa gagal mengumpulkan dukungan yang cukup.



Kuwait mempresentasikan drafnya dua minggu lalu, pada awalnya menyerukan misi perlindungan internasional untuk Palestina karena protes berubah menjadi kekerasan di perbatasan Israel-Gaza.



Setidaknya 122 orang Palestina telah tewas oleh tembakan Israel dalam kerusuhan sejak akhir Maret.



Dalam versi akhir dari resolusi ini, mendesak dilakukannya pertimbangan langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil Palestina. Selain itu resolusi juga meminta laporan dari Sekretaris Jenderal Antonio Guterres tentang mekanisme perlindungan internasional.



"Amerika Serikat tidak diragukan lagi akan veto rancangan resolusi Kuwait," kata Haley dalam sebuah pernyataan.



Ini akan menjadi yang kedua kalinya Haley menggunakan hak veto AS untuk memblokir tindakan PBB terhadap konflik Israel-Palestina.



Pada bulan Desember, Haley memveto langkah yang menolak keputusan Presiden Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan AS ke Yerusalem setelah semua 14 anggota dewan lainnya mendukungnya.





(FJR)