AS Janjikan Dana Awal Rp1,6 Triliun untuk Indo-Pasifik

Washington: Amerika Serikat (AS) menjanjikan dana sebesar USD113 juta atau setara dengan Rp1,6 triliun untuk Indo-Pasifik dalam bidang ekonomi digital, energi dan infrastruktur.



Pengumuman ini diutarakan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam Forum Bisnis Indo-Pasifik Kamar Dagang AS sesaat sebelum berangkat untuk Tur Asia, yaitu ke Malaysia, Singapura dan Indonesia.

"Dana ini baru sebatas uang muka sebagai komitmen AS untuk perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik," kata Pompeo, dikutip dari Strait Times, Selasa 31 Juli 2018.



"Tahun ini AS juga akan investasi lebih banyak lagi untuk membantu mitra Indo-Pasifik terutama dalam sumber daya energi," lanjut dia.



Ia juga berharap Indo-Pasifik bisa terbuka dan bebas untuk kawasan Asia dan Amerika, terutama di bidang bisnis.



"Kami percaya pada kemitraan strategis, bukan ketergantungan strategis," tegas Pompeo.



Mengunjungi Indonesia, Pompeo akan membicarakan soal keamanan bersama, perdagangan bilateral dan investasi, sentralisasi ASEAN dan kepemimpinan Indonesia dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.



Sebelum ke Jakarta, Pompeo terlebih dahulu mengunjungi Kuala Lumpur dan Singapura untuk menghadiri pertemuan menteri luar negeri ASEAN.





