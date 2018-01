Gedung Milik Presiden Donal Trump Kebakaran

New York: Gedung milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kawasan Manhattan mengalami kebakaran pada Senin 8 Januari 2018 waktu setempat. Peristiwa di gedung Trump Tower ini dikabarkan melukai dua orang.



Dari beberapa foto yang beredar di media sosial, tampak asap membumbung dari bagian sudut atas gedung 68 lantai itu. Presiden Donal Trump pada saat kejadian tengah berada di Washington.

Gedung mewah tersebut menjadi rumah utama Trump sebelum menjadi Presiden AS. Hingga saat ini aktivitas kepresidenan juga kerap dilakukan di gedung yang di dalamnya digunakan sebagai apartemen mewah dan perkantoran ini.



Dilansir Reuters, satu orang dikabarkan menderita luka parah dan perlu mendapatkan penangan serius dalam kejadian ini. Sementara korban lainya hanya mengalami bakar ringan.



Juru bicara Departemen Pemadam Kebakaran New York (FDNY) Ken Reilly menuturkan, pemadaman api berlangsung hingga lebih dari 90 menit sejak awal laporan. Sebanyak 84 petugas pemadam kebakaran dan 26 kendaraan pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian.



Salah satu putra Presiden AS yakni Eric Trump mengabarkan situasi kebakaran melalui Twitter. Ia mengatakan bahwa kebakaran itu disebabkan korleting lstrik yang menyebabkan percikan api di ruang pendingin yang berada di atap bangunan.





