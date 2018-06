AS Keluar dari Dewan HAM PBB

New York: Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB). Mereka menyebut langkah ini sebagai limbah dari bias politik.



"AS mengundurkan diri dari keanggotaannya di Dewan Hak Asasi Manusia, efektif pada pukul 17.00 pada 19 Juni 2018. AS tidak akan berpartisipasi lebih lanjut dalam sesi Dewan HAM PBB Juni atau yang akan datang," demikian pernyataan Misi Tetap AS untuk PBB, Rabu, 20 Juni 2018.

Dalam pernyataan tersebut, AS menegaskan tidak akan melayani sisa masa tugas mereka. Sementara itu, selama setahun terakhir AS konsisten menekankan reformasi di Dewan HAM PBB.



"Selagi dewan telah bertindak pada beberapa bidang hak asasi manusia, AS fokus terhadap HAM untuk Israel dan keanggotaan yang cacat," ucap mereka.



Menurut AS, beberapa anggota Dewan HAM PBB adalah negara pelanggar HAM terburuk di dunia. "Hal ini melemahkan kredibilitas Dewan HAM," cetus mereka.



Pemerintah AS akan mempertimbangkan selama beberapa pekan dan bulan mendatang bagaimana mengadvokasi HAM dalam PBB. AS juga akan tetap berkomitmen pada cita-cita yang diatur dalam Deklarasi Universal HAM.



Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan Dewan HAM PBB munafik.



"Badan munafik dan mementingkan diri sendiri membuat ejekan terhadap hak asasi manusia," kata Haley.



Haley menuding Dewan HAM bias terhadap hak asasi semua manusia di dunia. Dia juga menuduh mereka sebagai anti-Israel yang padahal merupakan sebuah negara juga di dunia.



Dibentuk pada 2006, dewan yang berbasis di Jenewa ini dikritik karena memperbolehkan negara-negara dengan catatan HAM meragukan menjadi anggota.





(FJR)