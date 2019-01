Senator Demokrat New York Maju ke Pilpres 2020

Washington: Senator Partai Demokrat di New York, Kirsten Gillibrand telah mengumumkan rencananya untuk maju di pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada 2020 mendatang.



"Saya akan mengajukan ke Komite untuk mendaftar sebagai kandidat presiden 2020," kata Gillibrand, dikutip dari BBC, Rabu 16 Januari 2019.

Berpidato di sebuah stasiun televisi swasta AS, Gillibrand mengaku akan berjuang untuk hak-hak kesehatan anak-anak dan perempuan.



Gillibrand merupakan pendukung yang cukup vokal dari gerakan #MeToo dan kerap mengkritik kebijakan Presiden AS Donald Trump. Ia juga aktif memerangi kekerasan seksual di kamp-kamp militer.



Gillibrand masuk ke dunia politik sejak 2009 di bawah asuhan Hillary Clinton ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri kala pemerintahan Barack Obama.



Dilaporkan, ia akan mendirikan kantor kampanyenya di Troy, New York, tempat ia dan keluarganya tinggal. Selain itu, Gillibrand disebut-sebut memiliki dana yang cukup untuk mencalonkan diri di pilpres 2020.



Namun, perjalanan kariernya di Demokrat pernah tersandung beberapa kali. Ia membuat marah sejumlah senator Demokrat ketika menyerukan pengunduran diri Senator Al Franken yang diduga melakukan pelecehan seksual.



Tak hanya itu, Gillibrand juga pernah mengkritik kasus pelecehan seksual dan perselingkuhan yang dilakukan Bill Clinton, mantan Presiden AS sekaligus suami Hillary.



Meski demikian, warga New York menaruh simpati padanya. Disinyalir, jika benar dirinya akan maju pencalonan kandidat calon pilpres 2020, suara pemilih perempuan akan banyak diraup Gillibrand dan membawanya ke nominasi calon presiden.







(WIL)