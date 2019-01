AS Dikabarkan Tahan Jurnalis Iran

Washington: Amerika Serikat (AS) dikabarkan telah menahan satu jurnalis Iran. Penangkapan ini disebut Iran sebagai aksi ilegal yang dilakukan oleh FBI.



Jurnalis kelahiran Amerika, Marzieh Hashemi, ditahan ketika mendarat di Bandara Internasional St. Louis Lambert di Missouri, pada Minggu 13 Januari 2019 kemarin dan dilaporkan tak diperlakukan secara manusiawi.

Penangkapan Hashemi disinyalir merupakan balas dendam AS atas penahanan empat warganya oleh Pemerintah Iran. Beberapa di antaranya dituduh melakukan spionase.



Hashemi yang bekerja untuk stasiun televisi Iran berbahasa Inggris, Press TV, ditangkap bersama putranya yang bernama Reza.



Dilansir dari BBC, Kamis 17 Januari 2019, saat ini Hashemi dikabarkan telah berada di Washington. Meski demikian, sejumlah media AS pun tak bisa memverifikasi kondisi Hashemi yang ditempatkan di penjara lokal.



Menurut Press TV, Hashemi bepergian ke AS untuk mengunjungi salah satu keluarganya, termasuk saudara laki-lakinya yang sedang sakit.



Press TV maupun Pemerintah Iran mengaku belum mendapatkan keterangan apa pun dari Pemerintah AS dan alasan mengapa Hashemi ditahan.







