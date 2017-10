Remarkable Indonesia Fair Chicago Cetak Transaksi Miliaran Rupiah

Metrotvnews.com, Chicago: Remarkable Indonesia Fair (RIF) 2017, sebuah kegiatan promosi terpadu Indonesia yang diselengarakan KJRI Chicago bersama ITPC Chicago dan Indonesian Diaspora Network Midwest USA, sukses mencatat transaksi hingga miliaran Rupiah.



Diselenggarkan di Navy Pier Chicago pada 24 September 2017, hasil transaksi ritel dan potensial transaksi RIF 2017 mencapai USD 1,404,558 atau setara Rp18 miliar.

"RIF adalah sebuah pameran tahunan yang menjadi ajang promosi potensi, produk serta kekayaan budaya Indonesia kepada publik dan pengusaha Amerika Serikat, khususnya wilayah midwest. RIF merupakan sarana dalam upaya mengakses pasar Amerika Serikat," kata Konjen RI Chicago Rosmalawati Chalid, dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com.



"Saya mendorong kalangan pengusaha, pemerintah daerah dan diaspora Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam RIF," tambah Konjen Rosmalawati.



RIF 2017 dibuka secara resmi oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Budi Bowoleksono. Dalam sambutannya, Dubes Budi Bowoleksono menegaskan Indonesia terus mengembangkan iklim usaha yang baik untuk memudahkan kerja sama investasi dan perdagangan dengan negara lain.







Terdapat 54 peserta pameran yang mengikuti RIF 2017, di antaranya Indofood, Kopiko, Kara, Lady Quaint Accessories, Collectivo Coffee, Djawa Tea, Hueys Batik dan Pria Tampan Batik. Selama acara berlangsung, pengunjung juga rela mengantri panjang demi mencicipi berbagai sample makanan Indonesia yang disajikan Mayasari Indonesian Restaurant dari Indiana dan Padi Incorp Restaurant dari Chicago.



Acara RIF 2017 juga disemarakkan kehadiran Tim Kesenian dan pengusaha dari Provinsi Kalimantan Utara. Mereka dipimpin langsung Gubernur Dr. H. Irianto Lambrie.



RIF 2017 berlangsung sejak pukul 10 pagi hingga 8 malam, dengan total pengunjung mencapai 1000 orang.



Mengusung tema "A Vibrant Indonesia," RIF 2017 menampilkan berbagai pertunjukan musik dan tari tradisional dari Kalimantan Utara, Jawa dan Bali. Selain itu, terdapat pula cooking demo aneka hidangan Nusantara dan pertunjukkan akrobat oleh kelompok remaja CirceEsteem Chicago. Undian grandprize RIF 2017 adalah satu tiket PP Chicago – Jakarta dari Japan Airlines.



Acara diakhiri peragaan busana yang menampilkan karya perancang Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Fashion Gallery (IFG) New York.



"Kesuksesan RIF 2017 tidak terlepas dari dukungan Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia serta BKPM Kantor Perwakilan New York dan partisipasi pengusaha serta diaspora Indonesia yang berada di Chicago, New York, Los Angeles dan Indiana," sebut Konjen Rosmalawati.









(WIL)