Tiga Ikan Hiu Mati Membeku di Cape Cod

Massachusetts: Tiga ikan hiu yang ditemukan di tepi Cape Cod, Massachusetts, Amerika Serikat (AS), pekan ini kemungkinan mati karena "serangan suhu dingin." Ini terjadi karena suhu ekstrem musim dingin kali ini di Pantai Timur AS.



Ketiga bangkai hiu itu berjenis kelamin jantan dan panjangnya sekitar 4,3 meter. Dua hiu ditemukan Rabu di pantai Wellfleet dan Skaget. Hiu ketiga ditemukan dekat Brewster.

Pakar hewan di The Atlantic White Shark Conservancy memeriksa ketiga hewan itu dan memastikan mereka semua "mungkin tidak tahan" terhadap suhu dingin ekstrem.



Organ dan sampel jaringan dikumpulkan dari dua ekor hiu. Sementara bangkai hiu ketiga yang membeku dibawa ke pusat layanan perikanan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) untuk dicairkan.



Kawanan hiu, yang biasa terlihat di lepas pantai Massachusetts, cenderung besar bergerak ke arah selatan. Di tengah perjalanan, mereka diduga "terperangkap" di Cape Cod dan terserang suhu dingin ekstrem. Hal ini diungkapkan The Atlantic White Shark Conservancy di Facebook, seperti dikutip AOL, Minggu 31 Desember 2017.



Serangan dingin terjadi saat organisme tiba-tiba terpapar suhu rendah ekstrem. Hal ini dapat menyebabkan kejang otot atau serangan jantung. Hiu yang terkena dampak sengatan dingin bisa terdampar di daratan dan mati.



Temperatur di Cape Cod sudah turun sampai serendah 5 derajat Fahrenheit dalam seminggu terakhir.



Sementara itu ahli biologi dari NOAA berhasil menyelamatkan beberapa kura-kura laut dari suhu dingin di Texas. Setelah mendapat peringatan dari nelayan di Teluk Natal di dekat Pulau Galveston, ahli biologi NOAA menemukan seekor kura-kura yang "pingsan kedinginan" dan kemudian menemukan 17 ekor lainnya.



Semua kura-kura itu dibawa ke rumah sakit NOAA di Galveston untuk direhabilitasi. Mereka diberi makan sayuran, cumi dan udang, agar kondisinya cepat pulih.





(WIL)