Pentagon Perpanjang Misi Perbatasan AS-Meksiko Hingga September

Washington: Militer Amerika Serikat (AS) akan memperpanjang misi untuk menjaga perbatasan AS-Meksiko hingga 20 September 2019. Pernyataan ini telah resmi dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon.



Saat ini, ada sekitar 2.350 personel militer aktif yang ditugaskan menjaga perbatasan. Pentagon menyetujui perpanjang ini atas permintaan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

Selain itu, ada sekitar 2.200 Pengawal Nasional yang turut mendukung operasi di perbatasan.



Penempatan pasukan AS di perbatasan Meksiko sebelumnya telah disahkan oleh mantan Menteri Pertahanan James Mattis. Awalnya, misi ini hanya diperpanjang hingga 31 Januari 2019.



Tak hanya memperpanjang lama misi perbatasan, Pentagon juga akan memperluas jangkauan misi dengan menambahkan tugas pengawasan dan deteksi.



"Kemhan juga akan mengalihkan dukungan di perbatasan barat daya dari penguatan pintu gerbang masuk menjadi pengawasan dan pendeteksian gerak, serta pemasangan kawat berduri di gerbang masuk," sebut pernyataan Pentagon, dikutip dari kantor berita AFP, Selasa 15 Januari 2019.



Selain itu, Pentagon juga akan melanjutkan pemberian dukungan udara. Misi ini telah dimulai sejak Oktober 2018 di mana para pengungsi asal Amerika Tengah mulai memasuki perbatasan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di AS.







(WIL)