Calon Hakim Agung Pilihan Trump Akhirnya Dilantik

Washington: Setelah bertahan selama berpekan-pekan di tengah tuduhan pemerkosaan, calon Hakim Agung Amerika Serikat pilihan Presiden Donald Trump. Brett Kavanaugh, akhirnya resmi dilantik.



Seperti dikutip dari kantor berita BBC, Minggu 7 Oktober 2018, Senat AS mendukung nominasi Kavanaugh dengan 50 suara dukungan melawan 48.

Kavanaugh berjuang melawan tuduhan pemerkosaan ini, yang dilayangkan tiga wanita terhadap dirinya. Biro Investigasi Federal (FBI) ikut menyelidiki tuduhan tersebut.



Setelah penyelidikan oleh FBI selama lebih kurang 11 jam, para senator akhirnya memutuskan mendukung nominasi Kavanaugh. Terpilihnya Kavanaugh merupakan kemenangan bagi Trump menjelang pemilihan umum paruh waktu (mid-term election) pada November mendatang.



Menjelang pemungutan suara di Senat, ratusan orang berunjuk rasa menentang nominasi Kavanaugh di sekitar gedung US Capitol di Washington.



Saat pemungutan suara berlangsung, banyak demonstran meneriakkan yel-yel, yang memaksa Wakil Presiden Mike Pence turun tangan untuk memulihkan situasi.



Kavanaugh akan menjabat Hakim Agung AS seumur hidupnya. Dia akan memperkuat kubu konservatif di dalam Mahkamah Agung AS yang beranggotakan sembilan hakim.



Pria 53 tahun itu dilantik dalam sebuah upacara privat di Mahkamah Agung pada Sabtu malam. Kavanaugh dilantik dengan dikelilingi keluarganya.



Sementara itu, Trump mengucapkan selamat atas terpilihnya Kavanaugh. Ia menyebut calon pilihannya itu telah bertahan di tengah "serangan buruk dari (Partai) Demokrat)."





