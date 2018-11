Korban Tewas Kebakaran California Jadi 25 Orang

California: Jumlah korban tewas dalam kebakaran hutan di negara bagian California, Amerika Serikat, Minggu 11 November 2018, bertambah menjadi 25 orang. Data bertambah usai 14 jasad ditemukan di dalam atau sekitar kota Paradise.



Sementara dua jasad lainnya ditemukan di wilayah selatan dekat resor ternama Malibu. Seperti dikutip dari BBC, total korban tewas yang telah terkonfirmasi otoritas California menjadi 25 orang.

Sekitar 250 ribu orang dilaporkan telah mengungsi untuk menghindari tiga titik api besar di California. Salah satu titik api terbesar dinamakan media lokal sebagai "Camp Fire."



Melalui tulisan di Twitter, Presiden AS Donald Trump mengucapkan turut berduka kepada para korban tewas beserta keluarga masing-masing. Namun ia juga memicu kecaman usai menuduh buruknya manajemen kehutanan di AS sebagai penyebab kebakaran California.



Camp Fire menyebar di seantero Butte County sejak Kamis kemarin. Petugas pemadam kebakaran tak berdaya dalam mencegah merembetnya api, yang kemudian melalap seluruh kota Paradise.



Api lainnya merembet di wilayah selatan sekitar resor Malibu sejak Jumat kemarin. Saat ini, api yang dinamakan Woolsey itu telah meluas dan melalap area seluas 28 ribu hektare.



Pakar meteorologi AS mengingatkan bahwa kondisi berbahaya di California mungkin dapat berlanjut hingga pekan mendatang. Petugas pemadam berharap dapat memanfaatkan melemahnya tiupan angin untuk menjinakkan Si Jago Merah.



Hingga Sabtu kemarin, Camp Fire telah membakar 40.500 hektare lahan dan baru dapat 20 persen dikendalikan petugas. Otoritas California sendiri memprediksi Camp Fire dan beberapa api lainnya baru bisa dikendalikan dalam tiga pekan ke depan.





