Korban Tewas Kebakaran California jadi 31 Orang

California: Jumlah korban tewas akibat kebakaran di California, Amerika Serikat (AS) melonjak menjadi 31 jiwa. Sementara itu, 50 ribu orang masih berusaha dievakuasi dan 1.300 orang tinggal di penampungan.



Melalui tulisan di Twitter, Presiden AS Donald Trump mengucapkan turut berduka kepada para korban tewas beserta keluarga masing-masing. Namun ia juga memicu kecaman usai menuduh buruknya manajemen kehutanan di AS sebagai penyebab kebakaran California.

Dilansir dari kantor berita Guardian, Senin 12 November 2018, Camp Fire menyebar di seantero Butte County sejak Kamis kemarin. Petugas pemadam kebakaran tak berdaya dalam mencegah merembetnya api, yang kemudian melalap seluruh kota Paradise.



Baca: Kebakaran California, Kota 'Surga' Berubah Jadi 'Neraka'



Seorang polisi lokal mengatakan kepada AFP bahwa semua warga Paradise untuk sementara dilarang kembali ke rumah mereka hingga kondisi kembali kondusif.



Meski banyak warga memprotes karena ingin kembali, petugas menolak dan memaksa mereka semua untuk berputar balik.



Gubernur terpilih Gavin Newson mendeklarasikan status darurat untuk menyalurkan bantuan ke beberapa daerah terparah dilanda kebakaran di California. Api di California utara ini, yang mulai berkobar sejak Kamis, dinamakan media setempat sebagai "Camp Fire."



Otoritas California mengestimasi petugas baru dapat mengendalikan "Camp Fire" sekitar tiga pekan ke depan.





(WIL)