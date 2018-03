Kecelakaan Tongkang di Mississippi, 37 Ribu Liter BBM Tumpah

New Orleans: Sebuah kapal tongkang yang berlayar di Sungai Mississippi, New Orleans, Amerika Serikat (AS), menghantam sebuah dermaga beton, Minggu 25 Maret 2018 pagi waktu setempat.



Tabrakan membuat lambung kapal robek, sehingga memuntahkan muatan bahan bakar minyak.

"Kapal itu bocor dan menumpahkan 10.000 galon (setara 37 ribu liter) bahan bakar biodiesel ke Sungai Mississippi," kata Penjaga Pantai Amerika Serikat, seperti dilansir UPI, Senin 26 Maret 2018.



Sekitar pukul 06.00 pagi waktu setempat, Penjaga Pantai AS mengaku menerima laporan tentang tongkang yang terlepas dari kapal penariknya.



Tongkang tersebut kemudian menabrak dermaga, dan insiden BBM tumpah pun terjadi.



Petugas dari organisasi OMI Environmental Solutions dipanggil untuk membersihkan tumpahan tersebut.



Penjaga Pantai AS mengatakan kebocoran dari lambung kapal telah berhasil dihentikan, namun 10 ribu hingga 21.150 galon bahan bakar biodiesel mungkin sudah tumpah ke sungai.



Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini.





(WIL)