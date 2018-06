Jurnalis Annapolis akan Diabadikan di Newseum Memorial Wall

Washington: Nama-nama wartawan The Capital Gazette yang tewas dalam sebuah aksi penembakan pada Kamis 28 Juni di Annapolis kemungkinan akan diabadikan di Newseum's Journalists Memorial tahun depan.



"Saya berpikir ini sebagai tragedi. Besarnya jumlah (korban) akan membuat nama mereka diabadikan di dinding ini pada 2019," kata kepala Freedom Forum Institute, Gene Policinski, yang juga kepala operasi dari Newseum Institute.

Jarrod Ramos dituduh menerobos masuk ke kantor The Capital Gazette pada Kamis sore dan menembak mati empat wartawan serta satu anggota staf penjualan. Pelaku ditangkap.



Dia telah mengancam koran itu pada 2013 di tengah-tengah gugatan yang dia ajukan. Ia menyebut wartawan memfitnahnya, dengan melaporkan bahwa dia dihukum karena melecehkan mantan teman SMA di internet. Gugatan itu kemudian dihentikan.



Buntut dari serangan di Annapolis, penegak hukum meningkatkan keamanan di kantor-kantor berita terkemuka di seluruh Negeri Paman Sam.



"The Capital Gazette adalah serangan terburuk terhadap wartawan dan kebebasan pers dalam sejarah AS," kata Frank Smyth, kepala Keamanan Jurnalis Global, seperti dikutip UPI, Sabtu 30 Juni 2018.



Ia membandingkan tragedi The Capital Gazette dengan pembantaian di Charlie Hebdo pada 2015 di Paris.



Serangan ke The Capital Gazette menjadi bagian dari meningkatnya jumlah penembakan aktif di AS. Menurut FBI, ada 30 episode penembakan aktif di seluruh negeri tahun lalu, angka tertinggi sejak tahun 2000-an.





