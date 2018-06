Dubes AS di PBB Tak Setuju Resolusi Kecaman Israel

New York: Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley menyebut resolusi kecaman terhadap Israel yang didukung oleh 120 negara anggota sebagai resolusi satu sisi. Ia pun menyatakan tak setuju dengan resolusi itu.



"Negara-negara Arab mencoba untuk memainkan politik di PBB dengan mengutuk Israel," kata Haley, dikutip dari AFP, Kamis 14 Juni 2018.

Pasalnya, amandemen yang diajukan AS untuk mengutuk Hamas karena menimbulkan konflik di sepanjang perbatasan Gaza, gagal mengumpulkan suara mayoritas. Amandemen AS ini hanya didukung 62 suara, dengan 58 melawan dan 42 abstain.



"Seakan-akan semua kekerasan yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat adalah seluruhnya kesalahan Israel. Tetapi, kenyataannya PBB menutup mata terhadap bias anti-Israel," ujar dia lagi.



Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon bahkan mengatakan bahwa 'elemen anti-Israel' yang ada di PBB menghalangi negara-negara lain untuk mengecam Hamas.



"Ini sangat memalukan. Tapi berkat upaya dari AS dan sekutu kami, kami membuktikan bahwa kejadian di Gaza bukan kesalahan Israel," tukas dia.



Selama ini, Hamas dianggap sebagai sebuah kelompok teroris oleh Israel. Pertempuran pun kerap terjadi di perbatasan Gaza antara Hamas dan militer Israel.



Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji pembelaan Haley terhadap Israel setelah resolusi kecaman tersebut diadopsi.



"Israel menghargai dukungan kuat dari administrasi Presiden Donald Trump dan pernyataan tegas Duta Besar Nikki Haley hari ini," tegasnya.



Sekali lagi ia menegaskan bahwa Hamas adalah kelompok yang harus bertanggung jawab atas situasi yang terjadi di Gaza dan hilangnya ratusan ribu nyawa di kawasan tersebut.







(FJR)