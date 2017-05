AS Tidak Temukan Jejak Uang Bos Kartel Sinaloa

Metrotvnews.com, Mexico City: Amerika Serikat tidak menemukan jejak uang dari sejumlah aset milik bos kartel narkotika Joaquin "El Chapo" Guzman, ucap Jaksa Agung Meksiko, Rabu 3 Mei 2017.



Sebelum ditangkap tahun lalu dan diekstradisi ke AS pada Januari, Guzman adalah salah satu gembong narkoba paling diburu di dunia yang diyakini bergelimang harta dari aktivitas ilegal kartel Sinaloa selama bertahun-tahun.

"Hingga hari ini, otoritas AS belum dapat menemukan satu dolar pun dari aset El Chapo," tutur Jaksa Agung Meksiko Raul Cervantes dalam wawancara dengan kantor berita Televisa.Meksiko hanya menemukan beberapa aset kecil milik Guzman. "Uangnya tidak ditemukan karena dia tidak menggunakan sistem finansial," tambah Cervantes.Lewat dakwaan federal terhadap El Chapo, AS berusaha memburu nilai kerugian sekitar USD14 miliar dari aktivitas ilegal Sinaloa.Guzman, yang dua kali kabur dari penjara di Meksiko, berhasil ditangkap kembali pada Januari 2016. Dia diekstradisi ke AS dan menghadapi tuntuta pada 19 Januari, menjelang pelantikan Donald Trump sebagai presiden.Dalam wawancara yang sama, Cervantes mengatakan bahwa Jalisco New Generationl Cartel kini menjadi organisasi kriminal terbesar di Meksiko. Popularitasnya kini mengalahkan kartel lain seperti Sinaloa dan Zetas.Selasa kemarin, Meksiko menangkap Damaso Lopez, petinggi Sinaloa yang disebut-sebut sebagai tangan kanan El Chapo.(WIL)