Badai Florence Tewaskan Tiga Orang di Pesisir Timur AS

Wilmington: Sedikitnya tiga orang tewas terkena imbas dari Badai Florence yang menghantam Pesisir Timur Amerika Serikat, Jumat 14 September 2018 waktu setempat.



Badai ini telah merusak banyak bangunan dan memutus aliran listrik untuk 600 ribu rumah.

Seorang ibu dan anak tewas terkena pohon yang tumbang akibat Florence di Wilmington, North Carolina. Sementara sang ayah berhasil selamat dan dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka.



Menurut kantor gubernur North Carolina, seperti dilansir dari kantor berita BBC, korban tewas ketiga adalah seorang warga yang sedang memperbaiki sebuah generator di Lenoir County.



"Beberapa kematian lainnya masih diselidiki," ucap Gubernur North Carolina Roy Cooper dalam sebuah konferensi pers pada Jumat malam.



Puluhan orang dilaporkan berhasil diselamatkan dari sebuah hotel yang roboh, saat Florence menumbangkan sejumlah pepohonan dan membanjiri berbagai ruas jalan di Pesisir Timur AS.



Kekuatan Badai Florence telah menurun dari badai Kategori 4 menjadi sebuah badai tropis.



Menurut laporan Badan Cuaca Nasional AS (NWS), Florence kini memiliki kecepatan putaran angin hingga 110 kilometer per jam.



Sementara di Gedung Putih, Presiden AS Donald Trump sibuk me-retweet berbagai anjuran dari dinas manajemen darurat dan menuliskan beragam tips menghadapi badai.





(WIL)