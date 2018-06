Trump Sempat Pamerkan Mobil The Beast ke Kim Jong-un

Singapura: Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un menyisakan banyak kisah unik.



Salah satunya adalah ketika Trump memamerkan kenderaan kenegaraannya yang biasa disebut 'The Beast'. Mobil kenegaraan itu menganggumkan karena kemampuannya sebagai kendaraan Presiden AS dan juga sekaligus kendaraan lapis baja pelindung Trump.



Foto yang beredar di berbagai media memperlihatkan kedua pemimpin mendekati limo yang dilengkapi bendera Amerika Serikat. Kemudian Trump memperlihatkan mobil itu dan Secret Service membuka pintu penumpang.



Seperti dilansir NBC, Kamis 14 Juni 2018, Kim Jong-un tampak tersenyum ketika diizinkan melihat masuk ke dalam kendaraan senilai USD1,6 juta atau sekitar Rp22,3 miliar itu.



Trump pantas bangga, mengingat mobil kepresidenannya ini didesain untuk mampu melawan serangan militer atau senjata kimia. Mobil itu selalu dibawa kemana pun dan dimuat di perut pesawat kepresidenan, Air Force One, setiap Presiden AS bepergian.



Langkah itu sepertinya memuncaki pertemuan 12 Juni yang dianggap sukses. Trump menyuarakan pertemuannya dengan Kim Jong-un sangat fantastis!.



Apa yang diperlihatkan oleh Trump sepertinya memukau Kim. Besar dengan belajar di sekolah internasional di Swiss, Kim dikenal menyukai budaya Amerika dan kemewahan ala Barat.



Kim juga memiliki The Beast versinya sendiri. Sebuah mobil Mercedes Benz S600 seharga USD2 juta atau Rp27,8 miliar. Bahkan menurut laporan, mobil Kim itu dilengkapi juga dengan toiler pribadi yang bisa dibawa kemana-mana.





(FJR)