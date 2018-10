Dubes AS untuk PBB Mengundurkan Diri

Washington: Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nikki Haley mengundurkan diri. Pengumuman tersebut disampaikan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, Washington, Selasa 9 Oktober 2018.



Duduk berdampingan di Oval Office, Trump memuji Haley sebagai "sosok fantastis" yang telah melakukan banyak "pekerjaan luar biasa." Ia menegaskan siap menerima kembali Haley jika perempuan 46 tahun itu memutuskan datang lagi ke pemerintahan.

"Dia telah melakukan pekerjaan dengan fantastis, dan kami bedua telah melakukan pekerjaan luar biasa bersama. Kami menyelesaikan banyak masalah, dan sekarang sedang dalam proses menyelesaikan lebih banyak masalah," ungkap Trump, seperti dikutip dari kantor berita CNN.



Trump menyebut Haley menginformasikan kepada dirinya keinginan mundur sekitar enam bulan lalu. Kala itu, Haley mengaku ingin beristirahat sejenak dari rutinitas.



Bagi Trump, Haley adalah "sosok yang sangat istimewa." Ia menyebut Haley dapat memilih jabatan apapun di pemerintahan jika suatu saat dia bergabung kembali.



"Kami senang untuk Anda, tapi juga sedih -- semoga suatu saat Anda dapat kembali dalam kapasitas berbeda. Silakan pilih jabatan apapun yang Anda mau," kata Trump kepada Haley.



Pengganti Haley akan diumumkan dalam dua hingga tiga pekan ke depan. Haley mengaku bangga pernah menjabat menjadi Dubes AS di PBB, namun ia menegaskan "kini sudah waktunya untuk pergi."



"Tidak ada alasan personal. Menurut saya penting bagi setiap pejabat negara untuk memahami kapan waktunya untuk mundur," sebut dia. Haley akan secara efektif mundur dari jabatan Dubes AS di PBB pada akhir tahun ini.









(WIL)