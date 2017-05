Pertemuan di Washington Tandai Kelangsungan Hubungan ASEAN-AS

Metrotvnews.com, Washington: Pertemuan antara para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson sudah berakhir. Pertemuan memastikan kelangsungan hubungan erat antara ASEAN-AS.

Para Menlu AS dalam pernyataannya menyambut baik perkembangan positif dalam dialog ASEAN-AS, terutama upaya untuk meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis yang dicapai pada pertemuan ketiga ASEAN-AS di Kuala Lumpur November 2015.

"Kedua belah pihak menegaskan kembali prinsip kunci yang menjadi panduan kerja sama, seperti yang disebut dalam pernyataan bersama ASEAN-AS," pernyataan Menlu AS, dalam keterangan tertulis ASEAN, yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu 6 Mei 2017.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh delapan Menlu dan dua pejabat tinggi ASEAN serta Menlu Rex Tillerson ini, pihak ASEAN menyambut baik komitmen yang disampaikan AS kepada asosiasi negara-negara Asia Tenggara tersebut. Termasuk upaya integrasi kawasan dan membangun komunitas ASEAN.

Sentralitas ASEAN juga turut dibahas dalam pertemuan di Washington itu. Menlu Tillerson menyuarakan dukungannya atas sentralitas ASEAN dan mekanisme yang dipimpin ASEAN untuk menghadapi perkembangan yang terjadi di Asia-Pasifik.

Sebelumnya ada kekhawatiran bahwa AS di bawah pemerintahan Donald Trump akan mengabaikan ASEAN. Namun dengan kunjungan Wapres AS ke Jakarta dan menyatakan bahwa Trump akan hadir pada rangkaian KTT Asia Timur di Filipina, November mendatang, membuahkan positivisme dalam pertemuan ini.

"Kami menghargai komitmen Presiden Donald Trump untuk menghadiri KTT ASEAN-AS ke-5 dan KTT Asia Timur ke-12 di Filpinia pada November 2017, termasuk juga KTT APEC di Vietnam juga di bulan yang sama," imbuh pernyataan Menlu ASEAN.

Isu keamanan di kawasan Semenanjung Korea juga turut dibahas dalam pertemuan ini. "Bersama dengan AS, ASEAN menyuarakan kekhawatiran atas ketegangan yang terus meningkat. Kami mendesak Korea Utara (Korut) untuk memenuhi kewajibannya mematuhi Resolusi PBB dan hukum internasional," pungkas pernyataan Menlu ASEAN.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenlu AS Patrick Murphy menyebutkan bahwa Menlu Tillerson meminta kepada negara ASEAN meminimalisir hubungan diplomatik mereka dengan Korut. Dengan cara ini, diharapkan Korut bisa mengurangi program uji rudal dan nuklir yang mereka lakukan selama ini.

Isu Laut China Selatan tentu tidak bisa lepas dalam pertemuan ini. Kedua belah pihak menggarisbawahi pentingnya pemecahan damai yang sesuai dengan hukum internasional,-termasuk United Nations Convention on the law of the

Sea (UNCLOS),- untuk mengakhiri konflik di Laut China Selatan.

"Kami mendukung dilakukannya kesepakatan atas kerangka kerja etika berperilaku (Code of Conduct) di Laut China Selatan," para Menlu ASEAN menambahkan.

Pada 2017 ini menandakan 40 tahun dialog antara ASEAN dan AS terjalin. Negara-negara ASEAN pun siap bekerja sama dengan AS lebih erat lagi. Kedua belah pihak pun tengah menyusun berbagai kegiatan untuk merayakan hubungan dialog ini.

(FJR)