Ancaman AS Jelang Sidang PBB Terkait Resolusi Yerusalem

Washington: Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nikki Haley bersikap keras menjelang Sidang Majelis Umum PBB terkait isu Yerusalem.

Pada Kamis 21 Desember 2017, negara-negara anggota PBB akan menentukan suara mengenai resolusi tidak mengikat terkait pengakuan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Sesi darurat dari Sidang Majelis Umum PBB sangat jarang terjadi. Haley pun melontarkan ancaman terhadap mereka yang akan memberikan dukungan terhadap resolusi itu, melalui akun Twitternya.

"Kami (AS) selalu diminta bertindak dan memberikan lebih. Jadi ketika kami mengambil keputusan, yang sesuai dengan keinginan rakyat AS mengenai lokasi Kedutaan Kami, kami pun berharap kepada mereka yang sudah dibantu untuk mengincar kami," tutur Haley dalam akun Twitternya pada 19 Desember 2017 waktu setempat, seperti dikutip AFP, Rabu 20 Desember 2017.



At the UN we're always asked to do more & give more. So, when we make a decision, at the will of the American ppl, abt where to locate OUR embassy, we don't expect those we've helped to target us. On Thurs there'll be a vote criticizing our choice. The US will be taking names. pic.twitter.com/ZsusB8Hqt4