Trump Ingin Bertemu Presiden Baru Meksiko

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin bertemu dengan presiden baru Mekisko untuk membicarakan beragam hal, yang berpotensi berujung pada "hasil mengejutkan" antar kedua negara.



Meksiko menggelar pemilihan umum presiden pada Minggu 1 Juli 2018, dimana pemenangnya diyakini Andres Manuel Lopez Obrador. Ia adalah tokoh sayap kiri yang bertekad "memposisikan (Trump) pada tempatnya."

"Saya rasa Presiden Trump akan mengikuti pola yang sama seperti pada pemimpin asing lainnya. Ia ingin bertemu dengannya," ujar Penasihat Keamanan Nasional John Bolton dalam acara di Fox News.



"Mempertemukan kedua pemimpin mungkin dapat memproduksi sejumlah hasil mengejutkan," lanjut dia.



AS dan Meksiko selama ini bersitegang antar beragam isu, termasuk keimigrasian yang sedang menghangat saat ini.



Trump dikecam atas kebijakan "zero-tolerance" terhadap imigran, yang menangkap siapapun yang masuk ke AS secara ilegal. Tidak hanya ditangkap, anak-anak dari imigran ini juga dipisahkan dari orangtua masing-masing.



Setelah dikecam dari dalam dan luar negeri, Trump akhirnya memutuskan menghentikan pemisahan anak-anak, namun tetap menerapkan kebijakan keras terhadap imigran.



Selain soal keimigrasian, AS dan Meksiko beserta Kanada juga berselisih paham mengenai perjanjian dagang North American Free Trade Agreement atau NAFTA.





