Denuklirisasi Korut di Mata Menhan AS dan Menhan Tiongkok

Beijing: Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Jim Mattis dan mitranya dari Tiongkok membuat catatan positif ketika mereka bertemu Rabu 27 Juni. Keduanya mengatasi masalah pelik bagaimana menjamin Korea Utara memenuhi janji untuk meninggalkan program nuklirnya.



Mattis berkata, dia dan Menteri Pertahanan Wei Fenghe membuka diskusi di Beijing dengan 'dialog yang sangat terbuka dan jujur.'



Wei mengatakan kunjungan itu penting guna mengembangkan kepercayaan strategis dan meningkatkan kerja sama di antara mereka. Tidak disebutkan isu-isu spesifik, tetapi denuklirisasi Korut diperkirakan menjadi agenda utama.



Dilansir dari AFP, Rabu 27 Juni 2018, pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang penangguhan latihan militer tahunan besar-besaran dengan Korea Selatan memenuhi harapan lama Tiongkok.



Tiongkok menjadi sumber bantuan, perdagangan, dan dukungan diplomatik Korut dan mendukung seruan Pyongyang untuk pendekatan "bertahap dan sinkron" terhadap denuklirisasi, sebagai alternatif dari permintaan Washington agar mengakhiri program nuklir Utara secara instan, total, dan tidak dapat diubah.



Kunjungan itu juga dilakukan di tengah perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia dan kritik tajam AS atas militerisasi Tiongkok atas kepemilikan pulau di Laut China Selatan.



Pentagon melarang angkatan laut Tiongkok dari latihan angkatan laut multinasional yang diadakan AS musim panas ini dalam apa yang disebut 'tanggapan awal' bagi benteng-benteng buatan Tiongkok di perairan penting itu.



Meskipun demikian, kedua pihak menegaskan kembali krusialnya mempertahankan pembicaraan. Mattis mengatakan bahwa dia berkunjung karena pentingnya ‘kami di kalangan militer AS mendudukkan pada hubungan antarmiliter dengan Tentara Pembebasan Rakyat.’





(FJR)